Thomas Chatelle rejoint RTL Sport

En effet, Vincenzo Ciuro, transféré au début de l’été et a débuté sa nouvelle mission de développer la stratégie des contenus «sport» du groupe RTL en Belgique, a commenté la rencontre. Il a été accompagné par Johan Walem, nouveau consultant de la chaîne, alors que Philippe Vande Walle a annoncé qu’il n’avait pas été reconduit après huit ans de service. Notons que le duo se connaît bien et qu’il a déjà officié sur Proximus.

Anne Ruwet et Frédéric Gounongbe, déjà présents la saison dernière, restent en place. Pour le match retour, prévu le 9 août, le coach William Still rejoindra l’équipe en studio.

Un nouveau visage

La chaîne privée a frappé un autre coup, selon les informations de la DH, en recrutant Thomas Chatelle, consultant à la RTBF. Il quittera donc Reyers et officiera sur les matchs de Ligue des nations et de Coupe de Belgique. En outre, il restera actif chez Eleven et Proximus.