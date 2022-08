Etats-Unis: le Sénat adopte un vaste plan pour le climat et la santé, victoire pour Biden

« Refuge » légendaire d’artistes, poètes, musiciens, réalisateurs et écrivains fauchés dans le New York des années 1940-1950, le Chelsea Hotel incarne presque à lui la culture populaire d’après-guerre et continue d’inspirer des générations d’auteurs, avec ses innombrables glorieux fantômes. Fermé pendant une décennie pour réparer les outrages du temps et de la nature humaine, il rouvre progressivement ses portes au public, étage par étage, rénové de fond en comble. Ou presque.