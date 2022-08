«On a manqué de fluidité et d’ambition»: les réactions d’Anderlecht après la victoire contre Seraing (3-1)

Le Sporting d’Anderlecht n’a eu besoin que d’une mi-temps pour accumuler trois buts en sa faveur face à Seraing. Suffisant pour repartir avec la victoire, les Métallos n’étant parvenus qu’à planter une seule rose. Les Mauves ont pu compter sur un doublé de Francis Amuzu, ainsi qu’une réalisation de Fabio Silva.

« On a réalisé une très bonne première période », a commenté le buteur portugais à l’issue du match au micro d’Eleven. « On a dominé le match et on a créé les meilleures occasions. En deuxième période, l’adversaire a gagné en confiance et on a essayé de gérer notre avantage. C’est une belle réaction après la défaite face au Cercle de Bruges. Avec Esposito, ce n’est que la première fois que nous sommes en duo et on n’en est qu’à la 3e journée. Nous devons encore travailler sur nos automatismes, mais il reste toute une saison pour le faire. »