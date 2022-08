Ken Nkuba (SC Charleroi): «On est tous soudés»

Auteur de son deuxième but sous la vareuse carolo, Ken Nkuba arborait pourtant un visage plutôt fermé, samedi soir. Son action, pour ponctuer un excellent débordement de Kayembe, n’avait pu suffire à empêcher une grosse désillusion. « C’est une triste défaite. Je suis évidemment content du but, mais je suis beaucoup plus peiné par cette défaite, qui fait mal. Elle est dure à avaler, mais il ne faut pas se laisser abattre », soufflait le flanc droit carolo, maintenu dans le onze malgré une prestation compliquée une semaine plus tôt à l’Union.

Pour le Montois, le Sporting aurait mérité davantage, en raison de sa domination dans le jeu. « On a eu des occasions en première mi-temps et on ne les a pas mises. Les Ostendais marquent juste après. On a tenté de réagir, mais ils ont mis ce deuxième but. Je pense qu’ils ont été plus réalistes que nous. Ils nous ont un peu tués dans nos moments forts aussi. Il faut tout analyser et apprendre de nos erreurs. »