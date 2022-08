Le SC Charleroi en quête d’une vraie progression

Lors de la très récente préparation estivale, les Carolos ont plusieurs fois répété qu’une de leurs forces cette saison pourrait être de profiter d’un effectif qui se connaît et qui sait parfaitement ce que son entraîneur souhaite pour réaliser un meilleur exercice que le précédent. Pourtant, après un succès contre Eupen puis un match volontaire et sérieux, mais perdu à l’Union Saint-Gilloise la semaine dernière, les Zèbres ont sévèrement mordu la poussière contre Ostende dans un match qu’ils n’ont pas réellement réussi à enflammer. Les Sambriens ont à la fois manqué de mordant et d’inspiration, mais aussi de vitesse d’exécution pour faire mal à leur adversaire ouest-flandrien. « À la suite d’une défaite, il y a toujours plusieurs éléments qui ont manqué », reconnaissait logiquement Edward Still après le revers des siens. « Le ballon aurait parfois pu être donné avec une touche de moins et c’est ça qui a notamment provoqué les trois, quatre hors-jeu en première période.