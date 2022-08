«Inacceptable», «impuissants», «trop crispés»: les réactions de Seraing après la défaite à Anderlecht (3-1)

« En première période, on était trop crispé, on n’arrivait pas à poser notre jeu et on s’est fait balader par Anderlecht », explique Dietsch. « Après la pause, on a fait des changements, on s’est relâchés et c’était mieux, car on jouait notamment plus haut. Il y a encore beaucoup de match à jouer donc on n’est pas inquiet. Maintenant, il faudra s’inspirer de notre 2e mi-temps pour les futurs matches. »

« C’est inacceptable de courir comme ça derrière le ballon », clame Lepoint au sujet de la 1re période. « J’avais dit aux gars que le plus important, ce sont les 15 premières minutes, qu’il ne faut pas encaisser à ce moment-là. Et ici, c’était 2-0 après 15 minutes… Dès le départ, on n’y a pas cru. On a fait que courir, sans gagner aucun duel ni 2e ballon. Il fallait se lâcher et oser jouer, ce qu’on a fait en 2e période. On a joué que trois journées, mais on est la seule équipe à zéro point. On joue Charleroi à la maison, et ensuite Eupen. il faudra absolument prendre des points sinon ça va être compliqué. »