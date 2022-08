Christophe Lepoint lucide: «Beaucoup trop d’erreurs individuelles»

Les Sérésiens ne sont pas nombreux à avoir fait, par moments, jeu égal avec les Anderlechtois. En fait, à part Antoine Bernier et surtout Sami Lasshaini, les autres ont plus ou moins sombré. Manque de qualités, manque d’expérience, manque de punch. Pourtant, le jeune et talentueux médian du Pairay parvenait à dégager des éléments positifs : « Les deux premiers buts nous ont rendu la vie trop compliquée. Pourtant, nous étions prévenus. Nous savions qu’il fallait tenir. Outre nos fautes qui doivent nous construire, il y a notre deuxième période. Malgré le handicap que nous tentions de surmonter, nous n’avons pas baissé les bras, au point de produire de belles actions. Je suis aussi content pour une chose : nous venons de marquer notre premier but de la compétition. On ne pourra plus dire que seul Seraing n’est pas parvenu à trouver l’ouverture. »