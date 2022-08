Marco Kana: «Si on tient ce niveau durant 90 minutes, Anderlecht va devenir une très grande équipe»

Même si la seconde mi-temps d’Anderlecht n’a pas été à la hauteur de la première, excellente de bout en bout celle-là, le soulagement était intense, dimanche soir, au coup de sifflet final de M. Visser. « Après notre défaite au Cercle, qui a été difficile à vivre mentalement, on avait à cœur de se reprendre rapidement », glissait ainsi Marco Kana, qui avait appris le matin même qu’il allait remplacer son « ami et mentor » Adrien Trebel, malade, au cœur du jeu bruxellois. « On a entamé cette rencontre avec le couteau entre les dents, avec de l’envie et de l’intensité, comme on devrait le faire lors de chaque rencontre. Cette semaine, on s’est beaucoup parlé pour analyser ce qui n’avait pas été à Bruges et on a parfaitement appliqué les consignes du coach face à Seraing, en montrant rapidement une saine agressivité. Après le repos, on a sans doute un peu relâché au niveau de l’engagement et de la concentration parce qu’on menait 3-0 mais on a continué à courir, sans toutefois parvenir à alourdir la marque.