Francis Amuzu, un doublé pour sa tournée d’adieu à Anderlecht

Une excellente mentalité d’entrée de jeu, des goals et la manière : une semaine après son couac au Cercle et trois jours après son succès essentiel en Estonie, Anderlecht s’est amusé comme rarement ces derniers mois durant 45 minutes face à des Sérésiens transparents. Cela faisait deux ans et demi – lors de la victoire 6-1 contre Eupen – que les Mauves n’avaient plus mené par au moins trois buts d’écart à la pause.

« La satisfaction et le bonheur de gagner sont grands car nous avons joué notre meilleure première mi-temps depuis que je suis au RSCA », se réjouissait Felice Mazzù. « Comme ce fut aussi le cas face à Paide, nous avons peut-être manqué d’ambition après le repos, en essayant de protéger le score plutôt que d’aller inscrire un but supplémentaire. Nous avons moins bien géré le décrochage de Marius et le bloc haut de Seraing en deuxième mi-temps. Mais il n’est jamais évident de jouer après un match européen. »