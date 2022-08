Philippe Albert: «Je pense que l’Union va marquer et se qualifier pour les barrages de Ligue des champions»

1. « Fortunes diverses pour les Européens bruxellois »

« Après leurs victoires européennes de la semaine, Anderlecht et l’Union ont affiché des visages très différents. Et Anderlecht en a même montré deux dans le même match ! Comme les Mauves ont joué en première mi-temps face à Seraing, aucune équipe belge ne pourrait leur résister ! Vraiment, c’était de haut vol ! Malheureusement, ils n’ont fait que gérer en seconde période et je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent que le match de jeudi en Estonie a pesé. On est en début de saison, la fatigue n’est pas encore là et il fallait continuer à régaler le public. Reste à espérer qu’Amuzu, éblouissant, et Gomez ne partiront pas tous les deux ! Et même si Anderlecht ne veut pas réinvestir tout l’argent qu’il va peut-être toucher, il faudrait trouver, le cas échéant, une solution de qualité sur ce côté gauche qui a si bien fonctionné face à Seraing.