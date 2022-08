Etats-Unis: découverte d’une quatrième série de restes humains, liée à la sécheresse

Les autorités n’ont fourni aucune information supplémentaire sur la découverte.

C’est la quatrième fois depuis le mois de mai que des restes humains sont découverts au lac Mead, le plus grand réservoir du pays, qui a atteint un niveau plancher sans précédent en raison d’une sécheresse qui dure depuis 22 ans. Le lac alimente en eau 25 millions de personnes et des millions d’hectares de terres agricoles dans plusieurs États du Sud-Ouest, dont la Californie.

Quatre séries de restes retrouvés

La première série de restes squelettiques avait été trouvée dans un baril en mai et appartenait probablement à une victime de coups de feu tuée dans les années 1970 ou 1980, selon les autorités. Six jours plus tard, une autre série de restes avait refait surface à Callville Bay. Enfin, un troisième ensemble a donc été découvert le mois dernier à Swim Beach.

Tous les corps étaient dans un tel état de décomposition qu’il a été difficile d’obtenir de l’ADN pour identifier les restes, selon CNN. Certains corps pourraient appartenir à des personnes qui se sont noyées dans le lac par le passé, mais des recherches supplémentaires sont encore nécessaires.

Les autorités pensent que la sécheresse extrême de la région et la baisse du niveau d’eau du lac Mead les amèneront à découvrir d’autres restes. Aucun de ceux découverts n’a été identifié.