Mineurs bloqués sous terre au Mexique: le président demande aux secouristes d’en «faire plus» (photos)

Le président du Mexique Andres Manuel Lopez Obrador a demandé aux secours d’en faire « plus » pour sauver les dix mineurs coincés sous terre depuis mercredi dans le nord-est du Mexique à la suite de l’effondrement et de l’inondation de trois puits de charbon.

« Nous devons continuer de travailler pour sauver les mineurs. Nous devons continuer de faire ce que nous sommes en train de faire et plus encore », a déclaré le président lors d’une viste sur les lieux de l’accident dans l’Etat du Coahuila. « Je souhaite que cela soit le plus tôt possible », a-t-il ajouté devant les journalistes.