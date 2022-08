Marco Verratti surpris avec une clope et un briquet dans les mains (vidéo)

Porté par son duo de choc Neymar-Messi, le PSG a parfaitement entamé la défense de son titre de champion de France en s’imposant très facilement à Clermont malgré l’absence de Kylian Mbappé (0-5), samedi en ouverture de la Ligue 1.

Titulaire, Marco Verratti a joué 82 minutes, lui qui a beaucoup fait parler de lui avant le coup d’envoi. En cause, une vidéo postée sur les réseaux sociaux où on le voit avec une clope et un briquet dans la main gauche en toute décontraction avant la reprise du championnat.