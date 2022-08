Le festival de Ronquières bat un record «historique» et devrait repartir sur 3 jours en 2023 (photos)

Les organisateurs du Festival de Ronquières, qui s’est clôturé dimanche soir, ont qualifié d’historique l’édition 2022 de leur événement. Pour ses 10 ans, le Festival, qui s’est tenu, pour la première fois sur trois jours, du 5 au 7 août, et sur trois scènes installées au pied du Plan incliné de Ronquières, a battu un nouveau record avec plus de 65.000 festivaliers, soit une occupation totale du site avec 22.000 festivaliers chaque jour.

La programmation proposée a été éclectique et pour tous les publics, combinant le rap, l’électro, le rock et la chanson française avec, entre autres, le concert de Julien Doré. « Nous avons eu d’excellents retours de la part de nos équipes et de la part des festivaliers concernant la formule des trois jours et, a priori, nous repartirions sur cette formule l’an prochain, soit les 4, 5 et 6 août », a indiqué Gino Innocente, organisateur de l’événement. « Nous devons toutefois encore prendre le temps d’analyser le festival 2021. »