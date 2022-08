Position non-réglementaire: voici pourquoi Marianne Vos a été disqualifiée en Suède (vidéo)

À la suite de cette disqualification, Audrey Cordon-Ragot s’impose devant Georgi et Demey. Onzième, Shari Bossuyt en profite pour rentrer dans le top 10.

Lauréate de la course en ligne de l’Open de Suède Vargarda dames (WorldTour), la Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma) a finalement été disqualifiée par le jury pour une position sur le vélo non-réglementaire. La victoire revient donc à la Française Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo).

Vos s’était imposée au sprint devant Audrey Cordon-Ragot, la Britannique Pfeiffer Georgi (DSM) et Valérie Demey (Liv Racing). Seulement, la Néerlandaise a été disqualifiée pour avoir utilisé la position ‘puppy paw’ où la coureuse n’est plus assise sur sa selle. Une position qui n’est plus autorisée par l’UCI, l’Union cycliste internationale.