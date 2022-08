Taïwan annonce des exercices de défense après ceux de Pékin

Les forces de l’île s’entraîneront à faire face à des débarquements mardi et jeudi dans la région de Pingtung, à l’extrême sud, a indiqué l’armée taïwanaise. Plusieurs centaines de soldats et environ 40 obusiers, seront déployés pour ces exercices, selon la même source.

L’île organise régulièrement des exercices militaires simulant une invasion chinoise et s’est entraînée le mois dernier à repousser des attaques depuis la mer lors d’une « opération d’interception conjointe », dans le cadre de ses plus grands exercices annuels.

Ces derniers jours, la Chine a été accusée de simuler un blocus et une invasion de l’île principale de Taïwan lors de ses exercices, qui devaient initialement s’achever dimanche. Pékin s’est emporté contre le voyage de Mme Pelosi, la plus haute responsable élue américaine à se rendre à Taïwan depuis 25 ans, rompant une série de pourparlers et d’accords de coopération avec Washington, notamment sur le changement climatique et la défense.