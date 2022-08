Nouveau plan de mobilité à Bruxelles: ce qui va changer (infographie)

L’actuel bourgmestre Philippe Close (PS) évoque un ambitieux changement de paradigme. « Je n’ai pas peur de dire que cela a un côté très révolutionnaire. Il faut bien comprendre que le premier objectif, c’est le bien-être des usagers de la ville. Il s’agit de ses habitants, ses travailleurs, ses touristes et des gens qui se rendent dans les commerces. » Le nouveau plan de mobilité s’inscrit dans la politique menée depuis 2018, rappelle le socialiste. « C’est le fameux principe Stop, la hiérarchie des modes. Depuis ses débuts, cette majorité ne croit pas au slogan selon lequel il ne faut pas opposer les modes et qu’il y a de la place pour tout le monde. Nous pensons que ce n’est pas possible de fonctionner sans hiérarchie. Aucun mode n’est exclu, mais il y a une priorité. Ce sont d’abord les piétons, puis les vélos, les transports publics et la voiture individuelle. »

La majorité bruxelloise explique vouloir réconcilier accessibilité et habitabilité. « En 2020, le Pentagone comptait 54.250 habitants. C’est environ 15.000 de plus que quand je suis devenu bourgmestre en 2017. On a souvent l’impression que les gens partent de Bruxelles, mais ce n’est pas vrai. Aujourd’hui, ils nous disent qu’ils ont choisi de vivre en ville, mais qu’ils veulent un espace où ils peuvent respirer, avec aussi de la sécurité routière. C’est très important », explique Philippe Close. Concrètement, un système de boucles compliquera fortement le transit entre quartiers. Arrivé dans une des zones du Pentagone, l’automobiliste se verra redirigé vers un des parkings locaux. Le Pentagone possède aujourd’hui plus de11.800 places en voirie, environ 11.000 hors voirie en parking public et plus de 50.000 hors voirie en parking privé. Le socialiste résume : « Le principe du plan est assez simple. On dit : “Venez en voiture, vous pouvez. Choisissez les modes de transport, mais réfléchissez à la façon dont vous fonctionnez. On a un très beau réseau de transports en commun, de nombreuses pistes cyclables.” »

Ces bandes pour vélos, l’échevin de la mobilité Bart Dhondt (Groen) travaille à leur multiplication. Ses équipes ont également mouillé leur chemise sur la version « Pentagone » du plan Good Move. « Il s’agit d’une évolution naturelle. Le piétonnier a été un changement fort, une rupture. On est dans la suite logique. » Autrefois à la traîne en termes de mobilité, Bruxelles figure désormais parmi les exemples à suivre au niveau international, assure l’écologiste. « Les mentalités ont déjà fortement changé dans le Pentagone. Moins de 30 % des ménages ont encore une voiture. Au niveau de la méthode, on a d’abord lancé en 2020un travail de diagnostic. Quels sont les constats des usagers, les enjeux, leurs besoins ?

Une « mobilité apaisée »

Comment concilier amélioration de la qualité de l’air et préservation de celle de la vie ? On a aussi beaucoup discuté entre nous. Ce qu’on propose, ce n’est pas un test. C’est quelque chose qui a déjà prouvé ses effets positifs. Paris y travaille, Gand et Marseille l’ont fait, et Rennes a entrepris les démarches. »

Cette mobilité « apaisée » profitera aux commerçants et aux entreprises, assure l’échevin des affaires économiques Fabian Maingain (Défi). « Le plan vise aussi à améliorer la fonction économique du Pentagone. Ce dernier, c’est 649 entreprises de plus de cent travailleurs, ou encore 3.438 commerces. Tout le monde croit encore que les gens viennent faire leur shopping en voiture. Seulement 16 % des chalands et 21 % des travailleurs arrivent en voiture. » Empêcher les automobilistes d’arriver ne constitue pas l’objectif, insiste toutefois l’élu amarante. « Ce qu’on vise, c’est ce trafic de transit qui n’a pas pour destination le centre-ville. Aux autres automobilistes, on dit : « On veut vous faciliter les accès vers les quartiers commerçants et les parkings. » Cela permettra d’améliorer le confort des personnes qui font du shopping ou vont en terrasse. » Les embouteillages, c’est 45milliards de pertes par an pour les entreprises. Le Pentagone avait besoin de cette réforme pour sa vitalité économique, conclut Fabian Maingain.