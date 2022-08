Un dernier espoir pour le GP de Belgique? Francorchamps serait le premier remplaçant si le GP de Chine ne peut avoir lieu

Sur la première version, qui comptabilise 24 courses et qui inclut la Chine et l’Afrique du Sud, la Belgique n’est pas concernée. Mais sur la seconde, Spa-Francorchamps est le remplaçant numéro 1 en cas de non-tenue du Grand Prix de Chine. Ce serait donc le dernier espoir pour la course belge d’avoir lieu la saison prochaine. À noter qu’en cas d’annulation du GP d’Afrique du Sud, celui-ci ne serait a priori tout simplement pas remplacé et il n’y aurait que 23 courses prévues au calendrier.