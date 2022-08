En Colombie, l’investiture symbolique du premier président de gauche

Pour la première fois de son histoire, la gauche va gouverner la Colombie. L’ancien guérillero Gustavo Petro et sa vice-présidente, l’afro-colombienne Francia Marquez, ont pris leurs fonctions le 7 août dans une ambiance de fête lors d’une cérémonie très symbolique.

Aujourd’hui commence notre seconde chance comme pays, nous l’avons gagnée », a déclaré Gustavo Petro, ce dimanche 7 août, lors de son discours d’investiture sur les marches du Congrès, place Bolivar à Bogota, en présence d’une dizaine de chefs d’Etat, de milliers d’invités et d’une foule immense et bigarrée venue l’entourer. Le premier président de gauche du pays paraphrasait ainsi l’écrivain colombien et prix Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez, qui termine Cent ans de solitude, son célèbre roman, en évoquant « les lignées condamnées à cent ans de solitude », parce qu’elles n’ont pas « de seconde chance sur terre ».