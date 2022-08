Didier Deschamps répond à la rumeur Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France: «La place n’est pas à prendre»

Didier Deschamps restera-t-il à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde ? Depuis plusieurs mois, des nombreuses rumeurs annoncent la possible arrivée de Zinédine Zidane, actuellement sans club, pour succéder au sélectionneur français à la tête des Bleus.

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Didier Deschamps a balayé les rumeurs concernant une possible arrivée de Zidane pour le remplacer. « Aujourd’hui, la place n’est pas libre puisque je l’occupe avec mon staff », a-t-il déclaré. « Après, chacun a la liberté de dire ce qu’il veut et comme il le veut. Sur moi, ça n’a aucun impact. L’intérêt, aujourd’hui, pour les joueurs et l’ensemble de la sélection, c’est d’être performant à la Coupe du monde. Tout ce qui peut aller à l’encontre de cet objectif commun n’est pas forcément une bonne chose ».