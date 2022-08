Après neuf ans en lourds-légers, le boxeur Ryad Merhy change de catégorie

Après neuf années dans la catégorie lourds-légers, Ryad Merhy a décidé de passer dans la catégorie ‘Bridgerweight’ créée par la fédération internationale WBC, a annoncé lundi le boxeur bruxellois.

« Après 9 ans dans la catégorie des lourds-légers, et avoir décroché la ceinture mondiale WBA, et surtout après ces périodes longues sans combattre, systématiquement dans l’attente, j’ai pris la décision de changer de catégori. », a écrit Merhy sur sa page Facebook. « Me voila donc avec un nouveau challenge, en Bridgerweight dans la fédération WBC. De quoi me motiver et de tenter de vous emporter avec moi pour marquer l’histoire à nouveau. »