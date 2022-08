Sécheresse en France: à Orléans, la Loire se traverse à pied (photos)

Alors que l’Hexagone est en alerte sécheresse, la situation des fleuves et de la Loire en particulier, alarme.

Une sécheresse « exceptionnelle et historique », c’est ainsi que la Première ministre Elisabeth Borne a mentionné le 5 août la situation actuellement subie par la France. Tandis que des restrictions d’usage de l’eau ont été mises en place sur une bonne partie du territoire français, le niveau des rivières, canaux et fleuves est au plus bas au sein de l’Hexagone, contraignant ainsi les Voies navigables de France (VNF) à fermer certains axes à la navigation.

Il est « possible de traverser la Loire à pied » peut-on ainsi lire sur Twitter, où circulent des images qui interpellent.