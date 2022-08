Drame de Strépy: pourquoi la justice requalifie les faits en meurtre

Ce vendredi, la Chambre du Conseil de Tournai a décidé de renouveler pour deux mois le mandat d’arrêt de Paolo F., le trentenaire qui, la nuit du 19 au 20 mars dernier, a foncé avec sa BMW sur un groupe qui participait au ramassage des Gilles à Strepy. Gilles, tambours et familles étaient une bonne centaine, dans la rue des Canadiens à hauteur du home « L’espoir », lorsque la voiture a surgi, percutant violemment bon nombre d’entre eux. Le drame a fait six morts, dix blessés graves et 27 blessés légers.