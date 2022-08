Jakob Bro au Jazz Middelheim: «C’est beau de découvrir des musiques ensemble»

Jakob Bro est guitariste et danois. C’est un merveilleux mélodiste. Il a enregistré des albums magnifiques, dont le dernier, Uma Elmo, sur ECM, est sans doute le plus réussi. Pour le festival de jazz du Middelheim, à Anvers, il tente une expérience nouvelle : il va jouer avec quatre étudiants du Conservatoire d’Anvers : Cedric de Lat à la trompette, Milan Verbist au piano, Jasper de Roeck à la contrebasse et Simon van Brandt à la batterie. Jakob Bro est une star mais il n’agit pas comme une star. Le concert du lundi 15 à 12 h 45, ce n’est pas Jakob Bro Quintet ou Jakob Bro & Co. Mais bien : The Flight of the Black Zebra featuring Jakob Bro.

Jakob, vous faites souvent ce genre d’expérience avec des étudiants ?