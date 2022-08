France: une adolescente de 15 ans échappe à ses proxénètes

Séquestrée dans un appartement à Compiègne, en Picardie, une jeune fille a réussi à fuir ce samedi 6 août 2022. Le Courrier picard nous apprend que trois hommes et une femme, soupçonnés de proxénétisme aggravé à son encontre, ont été interpellés et placés en garde à vue.

Du square Vivier-Corax, un quartier HLM récemment rénové au sud de Compiègne, une adolescente, âgée de 15 ans, se serait enfuie ce samedi 6 août 2022, rapporte dans un article publié le 7 août Le Courrier picard. Elle aurait été retenue de force dans un des appartements par des proxénètes. Selon nos confrères du Parisien, la jeune fille a profité ce jour-là d’un moment d’inattention de ses geôliers pour leur fausser compagnie.

« La jeune fille dénonce des faits de séquestration et de proxénétisme aggravé, c’est-à-dire commis à l’encontre d’une mineure et par plusieurs personnes. Samedi, l’adolescente est parvenue à s’échapper et à prendre contact avec un ami, qui a averti les forces de l’ordre via le 17 », confirme Marie-Céline Lawrysz, procureure de la République au parquet de Compiègne.