Bruxelles: Coldplay au stade Roi Baudoin ce soir, ce qu’il faut savoir avant le concert

Le groupe londonien se produit pour quatre dates à Bruxelles, dans le stade Roi Baudoin, en ce mois d’août. Les deux prochaines dates auront lieu ce lundi 8 et ce mardi 9. Voici ce qu’il faut savoir pour s’y rendre.

Dans une ambiance colorée et survoltée, le groupe londonien promet aux spectateurs une soirée mémorable. Pour éviter les faux départs et les ennuis sur la route, voici comment se rendre au Heysel pour les deux prochaines dates des concerts.

Chris Martin a mis le feu au Heysel ces vendredi et samedi, pour les premières de ses quatre dates bruxelloises, dans le stade Roi Baudoin du Heysel. Coldplay se produira pour encore deux concerts, les 8 et le 9 août.

Brussels Expo a demandé mardi au public qui se rendra en voiture aux concerts de Coldplay, organisés au stade Roi Baudouin les 5, 6, 8 et 9 août, d’acheter le ticket de stationnement au parking C en prévente pour éviter d’avoir à faire la file à l’arrivée.

Si vous vous rendez en voiture

En vue de l’afflux attendu de quelque 55.000 spectateurs de Belgique et de l’étranger par concert, l’opérateur public de la Ville de Bruxelles a par ailleurs rappelé que les transports en communs (métro ligne 6, tram 3, 7 et 9, bus 83), « qui restent, avec le vélo, le moyen le plus simple pour arriver au stade » seront renforcés. Chaque détenteur d’un ticket pour ces concerts a reçu un code Event Pass qui permet de retirer à un automate de vente un ticket aller-retour gratuit pour voyager sur le réseau le jour du concert.

« Le parking C autour du stade se révèle être la solution la plus efficace pour stationner si vous faites le choix de vous y rendre en voiture. Afin de ne pas faire la file à l’arrivée, il vaut mieux acheter son ticket parking au prix fixe de 10 euros en prévente » (https ://parking.tickets.brussels-expo.com/schedule?language=fr), a précisé mardi Brussels Expo.

Si vous vous rendez en transports

La Stib renforcera son offre de transport vers et depuis le stade Roi Baudouin lors des quatre soirs de concert du groupe Coldplay.

La ligne de métro 2 sera ainsi prolongée jusqu’à Roi Baudouin, sur le trajet de la ligne de métro 6, de 17h00 à minuit trente. Un métro y circulera toutes les 5 minutes jusqu’à minuit trente. Les lignes de métro 1 et 5 seront également renforcées vers le centre-ville, entre 23h00 et la fin de service, avec un métro toutes les dix minutes. Des rames de métro ainsi que des trams supplémentaires sont également prévus, en réserve, prêts à être injectés sur le réseau en temps réel en fonction des besoins.

La société de transport diffusera par ailleurs le nouvel album du groupe dans ses stations les jours de concert. Les voyageurs auront aussi la surprise d’entendre un message enregistré spécialement pour l’occasion par Chris Martin, le leader du groupe Coldplay, qui remercie les fans d’utiliser les transports publics pour venir assister au concert.