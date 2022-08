La part la plus douce de Gavin James

Sony Music.

Le succès phénoménal d’Ed Sheeran est d’autant plus étonnant qu’il n’est pas le seul à livrer d’excellentes chansons romantiques parlant d’amour réjoui ou déçu. James Blunt ou Sam Smith en ont fait leur fonds de commerce, tout comme le sympathique chanteur dublinois Gavin James qui nous revient avec un troisième album toujours blindé de mélodies simples, immédiates et séduisantes. Les trois singles avant-coureurs (Greatest Hits, Circles et Jealous) sont bien encadrés de titres forts qui ont tout pour connaître le succès. De la belle ouvrage qui ne déparerait pas dans la bouche de tous ceux cités ci-dessus. Car Gavin a aussi pour lui une authenticité et un cœur en or à faire pleureur celles et ceux en peine d’amour…