Au Martinet, la biomasse végétale après le charbon

A cheval entre la tranchée d’une ancienne ligne industrielle désaffectée et d’une ligne SNCB toujours en activité, sur le territoire des anciennes communes de Roux et de Monceau-sur-Sambre, le site du charbonnage fermé définitivement en 1979 s’étend sur quelque 55 hectares. La Ville, qui en est propriétaire, souhaite en faire le pivot de sa stratégie « Nature en Ville » à la croisée de deux axes : renforcer le réseau écologique du territoire et construire un système de production alimentaire plus saine et durable.