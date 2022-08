De Chinese Man à Matteo & Bro

Chinese Man Records.

Au sein du collectif rap d’Aix-en-Provence Chinese Man (qui a basé son label à Marseille), on trouve le producteur et DJ Matteo qui, en 2018, avait déjà publié un premier album, Scaglia. Vivant entre la France, l’Amérique du Sud, la Turquie et l’Inde, Matteo se sert de toutes ces influences musicales pour livrer une partition chatoyante, colorée, world et jazzy (et pas vraiment hip-hop ni électro), le projet Bro réunissant Lamine Diagne à la flûte arménienne, Karim Addad à la guitare et Christophe Lincontang à la contrebasse. On retrouve aussi ici la rappeuse suisse KT Gorique, le MC nigérian AYLO ou encore le rappeur anglais Illaman en plus d’Isadora sur Shadows et General Elektriks sur Prumirim. Une véritable fusion qui sait se montrer dansante !