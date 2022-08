Une Olive savoureuse

Olive.

Olive est le nouveau projet de la Verviétoise psychologue de formation Nathalie Darimont qui s’est fait remarquer en 2015 en participant à « The Voice-Belgique » avant de se rebaptiser Lya, faire une pause et revenir avec quatre singles en 2021 qu’on retrouve tous ici sur ce premier EP de six chansons. « L’olive rappelle le soleil. L’olive est à la fois douce, tendre, mais aussi amère. Ce nom représente bien le contenu de mes chansons », dit celle qui s’est entourée d’Erwan Le Berre, le chanteur d’Atomique Deluxe, pour les textes humanistes. Pour les compos et les arrangements de cette chanson française plutôt sobre, Olive peut compter sur le producteur Nico d’Avell (cfr. Besac Arthur et Charlotte) qui cosigne ici des mélodies privilégiant l’acoustique et l’authenticité.