Remarquable Bernardo Sassetti Trio

Clean Feed

Le pianiste portugais Bernardo Sassetti est décédé en 2012. Il prenait des photos quand il est tombé d’une falaise. Il avait 41 ans. Et un bel avenir encore de compositeur de musiques de films, de pianiste de jazz sur la lancée de ses très beaux albums Unreal : Sidewalk Cartoon de 2006 et Motion de 2010. Le label de Lisbonne Clean Feed a eu l’excellente idée de sortir un enregistrement public, réalisé au Grande Auditório da Culturgest de Lisbonne le 29 septembre 2007, et jamais publié jusqu’ici : Culturgest 2007. La prise de son est impeccable et le trio, qui existe depuis douze ans, est dans sa pleine maturité, à l’acmé de son talent. Avec Carlos Barretto à la contrebasse et Alexandre Frazão à la batterie, le trio de Bernardo Sassetti développe une sonorité superbe et une musique sublime, composée par le pianiste sauf la reprise de I’m thru with love de Livingston, Malneck et Kahn. Passé l’orage du premier morceau, Abertura, le trio s’installe dans un paysage de rêve sonore chamarré, irisé, aérien, parfois romantique, parfois traversé de tempêtes soudaines et éphémères. Cet album a un groove pas possible et fait découvrir de nouvelles beautés à chaque écoute.