Contrôle technique: ce qui va bientôt changer en Belgique

À partir de la semaine prochaine, rapporte Sudinfo, il sera à nouveau possible de soumettre son véhicule au contrôle technique périodique sans rendez-vous en Flandre. Il sera également toujours possible, pour ceux qui le souhaitent, de fixer un rendez-vous.

En Flandre, Lydia Peeters a décidé d’autoriser le passage au contrôle technique sans rendez-vous après une concertation avec le Groupement des Entreprises agréées pour le Contrôle automobile de Flandre. Celles-ci ont été récemment confrontées à l’apparition de files interminables de véhicules aux portes de centres de contrôle technique, principalement en Flandre Occidentale et Orientale ainsi que, pour partie, en Brabant flamand, lors de journée au cours desquelles il était exceptionnellement possible de se présenter sans rendez-vous.

Depuis l’éclatement de la pandémie de Covid 19, le contrôle technique périodique des véhicules se fait exclusivement sur rendez-vous.

Cela reste le cas jusqu’à nouvel ordre en Wallonie, où l’option d’un retour à la possibilité de se présenter son véhicule sans rendez-vous est « à l’analyse » mais où aucune décision dans ce sens n’a été prise, a indiqué le porte-parole de la ministre de la Sécurité routière, Valérie De Bue (MR).

À Bruxelles, rien ne change non plus. Selon le cabinet de la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), les centres de Contrôle technique automobile de la capitale ont constaté une amélioration de la gestion des files depuis la décision, liée à la pandémie, de rendre la prise de rendez-vous obligatoire. On ne constate guère de délai d’attente plus long que deux semaines entre la prise de rendez-vous et l’examen.