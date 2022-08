Joey Bada$$ célèbre les 10 ans de «1999»

Pro Era-Cinematic.

Il y a juste dix ans, le rappeur de Brooklyn publiait sa première mixtape, 1999. Un anniversaire qui lui tient d’autant plus à cœur que des esprits mal intentionnés prétendaient déjà que, cinq ans après son deuxième album, All-Amerikkkan Bada$$, il était en perte de vitesse. D’où ce retour aux sources avec un album basique, des textes forts, des featurings de qualité (Diddy, Westside Gunn, Larry June, Chris Brown, Capella Grey et JID) et des sonorités aux accents jazz. Il y a toujours chez Joey Bada$$ ce flow à la fois cool et implacable, un peu à la façon d’un Kendrick Lamar qui lui aussi n’a pas besoin de gueuler pour dire des choses essentielles, qu’elles soient personnelles ou sociétales.