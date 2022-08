Bernardo Sassetti Trio, Joey Bada$$...: les cinq disques à ne pas manquer cette semaine

Par T.C et J.-C.V

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Bernardo Sassetti Trio, « Culturgeist 2007 » ****

Le pianiste portugais Bernardo Sassetti est décédé en 2012. Le label de Lisbonne Clean Feed a eu l’excellente idée de sortir un enregistrement public, réalisé au Grande Auditorio da Cultugeist de Lisbonne le 29 septembre 2007, et jamais publié jusqu’ici : Culturgeist 2007. Le trio est dans sa pleine maturité, à l’acmé de son talent. Avec Carlos Barretto à la contrebasse et Alexandre Frazão à la batterie, le trio de Bernardo Sassetti développe une sonorité superbe et une musique sublime.