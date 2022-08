La sélection MAD de la semaine

Varijashree Venugopal et EYM Trio

Gaume Jazz, Rossignol, samedi 13 ; gaume-jazz.com

EYM, c’est l’acrostiche des prénoms des musiciens du trio : Elie Dufour au piano, Yann Phayphet à la contrebasse et Marc Michel à la batterie. Ce trio s’intéresse à toutes les musiques. Son dernier album, Sadhana, est un mélange de jazz new-yorkais et de musique indienne. Pour leur apparition à Rossignol, le trio est accompagné de la chanteuse indienne Varijashree Venugopal, formée aux ragas et à la musique carnatique et membre du groupe indien de fusion Chakrafonics. Surprise.