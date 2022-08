Thomas Buffel, ancien joueur des Rangers, prévient l’Union: «Ibrox, c’est comme une arène de gladiateurs»

C’est donc au sein de l’Ibrox Stadium, à quelques pas de la rivière Clyde qui scinde Glasgow en deux que l’Union tentera d’aller chercher sa qualification pour les barrages. Une mythique enceinte européenne que Thomas Buffel a bien connue puisqu’il y a joué entre 2005 et 2008. « J’ai aussi évolué au Kuip de Feyenoord mais je peux vous assurer qu’Ibrox, c’est encore autre chose », prévient d’emblée l’ex-Diable rouge aujourd’hui âgé de 41 ans. « Quand tu arrives au stade, tu peux immédiatement ressentir la grandeur d’antan du club. Tu pénètres dans l’enceinte et tu marches sur un vieux tapis-plain avec le logo des Rangers. Et puis, tu rentres dans le stade à proprement parler et tu es directement impressionné par les quatre hautes tribunes. Et ce, même lorsqu’elles sont vides. »