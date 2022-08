Sécheresse: l’infographie qui montre pourquoi ce mois de juillet est historique

D’après les données pluviométriques fournies par l’Institut royal météorologique (IRM), juillet 2022 fut le mois de juillet le plus sec enregistré depuis 1885. A cette époque, il était tombé 2,9 millimètres de précipitation par mètre carré (mm) sur notre pays. Entre le 1er juillet et le 1er août de cette année (les données correspondent à la somme des précipitations enregistrées chaque matin à 8h), il n’a presque pas plu. La station de référence d’Uccle a enregistré 5,4 mm de pluie, alors que la moyenne pour un mois de juillet avoisine généralement les 76,9 mm.

En ce début du mois d’août, la situation reste problématique. « Il n’y a pas de pluie attendue dans les prochains jours. Un signal de précipitation est prévu pour semaine prochaine, mais il n’est pas convaincant », alerte David Dehenauw, météorologue à l’IRM. « Il est encore trop tôt pour dire si cet été sera le plus sec jamais enregistré. En revanche, les épisodes extrêmes, avec beaucoup ou très peu de précipitations, sont de plus en plus fréquents en raison du réchauffement climatique. » A l’image de l’été 2021 et de ses précipitations records, marqué par les inondations.