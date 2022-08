Comment l’avant-centre est revenu à la mode dans le football

Dans un vestiaire de football, certains numéros pèsent plus lourd sur les épaules. Ils impliquent un héritage, des responsabilités, un imaginaire et ses exigences. Voilà tout ce que Erling Haaland a choisi d’assumer le 9 juillet dernier. La recrue phare de Manchester City, celle qui doit aider Guardiola à briser son plafond de verre mancunien en Ligue des champions, aurait pu opter pour l’indémodable prestige du nº10. Il aurait aussi pu rendre hommage à son père, Alf-Inge, et enfiler son nº15 d’il y a vingt ans. Mais le Norvégien a préféré se tourner vers le but. « Je suis ravi de me présenter à vous avec le 9, un numéro que n’importe quel attaquant aspire à porter dans l’un des plus grands clubs du monde. »