Le Théâtre de Maeterlinck illustré par Spilliaert rejoint les Musées royaux des Beaux-Arts

L’acquisition et le prêt des trois volumes illustrés de la main du peintre ont été rendus possibles par une collaboration entre la Communauté flamande, la Fondation Roi Baudouin et les Musées royaux des Beaux-Arts.

Au tout début du XXe siècle, en 1901-1902, l’éditeur bruxellois Edmond Deman publie en trois volumes l’intégrale du théâtre de Maurice Maeterlinck déjà paru. On y trouve notamment La Princesse Maleine, Aglavaine et Sélysette, Pelléas et Mélisande, Les aveugles… (mais pas L’oiseau bleu qui ne sera écrit qu’en 1908). L’édition originale compte 110 exemplaires, l’éditeur se réservant le tout dernier. Il le confie ensuite à Léon Spilliaert, avec pour mission de l’illustrer. Ce dernier, admirateur de l’écrivain, se lance dans un travail de longue haleine. Au total, il réalise plus de 340 illustrations de pages de titre, de vignettes, de dessins dans les marges et même parfois, d’interprétations graphiques de l’univers de Maeterlinck venant submerger celui-ci. Le tout dans un mélange d’encre de Chine, gouache, crayon et pastel.