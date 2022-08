Sécheresse: la province de Namur prend plusieurs mesures d’interdiction, le point sur les restrictions en Belgique

La sécheresse et la vague de chaleur que traverse actuellement la Belgique incitent les pouvoirs publics à prendre des mesures de prévention. Une analyse de risque a été faite sur base des données de l’IRM et du DNF (département de la nature et de la forêt) et de l’avis majoritaire des zones de secours de la province de Namur. Elle a conduit le gouverneur faisant fonction de la province de Namur à prendre un ensemble de décisions dans un arrêté ce 8 août. Ces mesures concernent les feux et les feux de forêt qui seront en grande partie interdits.

Il sera plus précisément interdit d’allumer un feu en plein air dans les zones forestières, les champs, les prairies, les taillis, talus et jardins (publics et privés). Les barbecues seront également proscrits dans les domaines publics et en zone forestière, même dans les lieux aménagés pour cela. Ils se limiteront aux cours et aux jardins privés. Les lanternes célestes seront aussi interdites.

Chaque feu d’artifice devra obtenir une autorisation du bourgmestre après une analyse de risque. Les camps de jeunesse ne pourront plus faire de feux de veillées, seuls leurs feux de cuisson leur seront encore permis. Enfin, tout jet ou abandon d’objet en combustion ou de tesson de bouteille sera évidemment prohibé en bordure des bois, champs, végétations et broussailles sèches.

Interdictions diverses

Par souci de sécurité et pour éviter les catastrophes, plusieurs interdictions ont été décidées en Belgique. La chaleur et la sécheresse favorisent en outre les départs de feu dans la nature. Il est donc conseillé de se montrer particulièrement prudent. Dès lundi, il sera d’ailleurs interdit de fumer et de faire du feu dans toutes les forêts et réserves naturelles flamandes, ont décidé les autorités du nord du pays. En Wallonie, le Département de la Nature et des Forêts (DNF) poursuit ses actions de sensibilisation, de prévention et de surveillance et certaines provinces, comme Liège, ont pris un arrêté d’interdiction des feux en plein air afin de limiter les risques.

La multiplication des vagues de chaleur est une conséquence directe de la crise climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.

Et en Flandre ?

Ce lundi, il n’y aura pas de nouvelles mesures en Flandre contre la sécheresse. « La situation est effectivement grave, mais nous restons en code orange », a indiqué Katrien Smet, porte-parole de l’Agence flamande de l’environnement (VMM).

« Nous sommes mieux préparés contre la sécheresse qu’il y a quelques années. Nous disposons de plus de chiffres, il existe un cadre de réflexion, un plan stratégique pour l’approvisionnement en eau et de nombreuses actions sont menées dans le cadre du Blue Deal de la ministre Demir », a ajouté la porte-parole de la VMM. « Cela porte ses fruits, mais la situation est grave et nous devons certainement continuer à utiliser l’eau dont nous disposons avec parcimonie. »

Les mesures prises par la Vlaamse Waterweg lundi restent d’application. Les navires seront regroupés pour les traversées d’écluses afin de réduire les pertes d’eau.