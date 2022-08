Cyclisme: Julian Alaphilippe pense que «Remco Evenepoel peut remporter la Vuelta»

Dire que Julian Alaphilippe a vécu une saison très compliquée est un euphémisme... Alors qu’il a été victime de nombreuses blessures, le coureur de la formation Quick-Step a esperé revenir le plus rapidement possible pour participer au Tour de France mais ses espoirs ont vite été remis à leur place quand Patrick Lefevere a annoncé sa sélection.

Son prochain défi ? La Vuelta, en compagnie de son coéquipier belge, Remco Evenepoel. D’ailleurs, à son propos, le Français est plutôt dythirambique : « Il est en train de faire une saison vraiment exceptionnelle, c’est super de le voir aussi fort. Dans sa condition actuelle, il est capable de faire des grandes choses et on va l’aider pour faire le maximum. Tout est possible. J’espère qu’il gagnera. Il peut le faire. Et s’il ne gagne pas, il peut faire de belles choses, de grands numéros, de belles victoires. C’est l’objectif de l’équipe. »