SC Charleroi: Joris Kayembe va mieux, attente pour Loïc Bessilé

Touchés respectivement aux ischios et aux adducteurs, Kayembe et Bessilé ont passé des examens médicaux. Les résultats du premier sont connus et il sera vite de retour.

Défaits par Ostende samedi soir au Mambourg, les Zèbres ont retrouvé le chemin des entraînements ce lundi matin à Marcinelle en vue de préparer le déplacement à Seraing. Ce match, il s’agira à tout prix de le remporter pour éviter de se mettre dans une position trop inconfortable au classement en ce début de saison.

Pour cette reprise des entraînements, Edward Still était privé - en plus forcément de Jonas Bager et Jules Van Cleemput - de Loïc Bessilé, mais aussi de Joris Kayembe et d’Anthony Descotte. Sorti blessé aux adducteurs en cours de seconde période, le défenseur togolais passait une échographie ce lundi après-midi. La première tendance semblait plutôt positive, mais les examens devront le confirmer. De son côté, l’ancien Diable rouge - qui fêtait ses 28 ans ce lundi - a passé une échographie des ischios en matinée et celle-ci n’a rien révélé de particulier. Il devrait donc être de retour à l’entraînement à partir de mercredi.