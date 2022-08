Le programme de Van Aert avant les Mondiaux est connu: le Belge disputera quatre courses

On l’avait quitté, le sourire aux lèvres et le champagne sabré, sur les Champs-Élysées au sortir d’un Tour de France XXL (trois étapes, le maillot vert et un travail colossal pour Jonas Vingegaard). Après deux semaines de vacances amplement méritées qui lui ont permis de regagner en fraîcheur mentale et physique, Wout van Aert a repris le chemin de l’entraînement ce lundi. L’ancien champion de Belgique a en effet effectué une sortie de 141 kilomètres, depuis Herentals, à une moyenne de 36,4 km/h, comme il l’a indiqué sur son compte Strava. Ce qui marque le début officiel de sa préparation pour les Mondiaux, son dernier grand objectif de la saison 2022.

Pour monter en puissance en vue du rendez-vous australien prévu le 25 septembre, le coureur de la formation Jumbo-Visma a programmé quatre courses d’un jour à son agenda : la BEMER Cyclassics d’Hambourg (dimanche 21 août), la Bretagne Classic à Plouay (dimanche 28 août), le Grand Prix de Québec (vendredi 9 septembre) et le Grand Prix de Montréal (dimanche 11 septembre). Un planning savamment réfléchi entre le coureur et son entourage pour lui permettre d’arriver en forme à Wollongong, où il espère cette fois revêtir le maillot arc-en-ciel. Cette formule lui permet ainsi de s’entraîner efficacement durant la semaine, à proximité de son domicile, puis d’effectuer les déplacements le week-end.