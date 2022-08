Guerre en Ukraine: démilitariser les environs de la centrale nucléaire de Zaporijia pour éviter la catastrophe

Touchée par des bombardements dont Moscou et Kiev s’accusent mutuellement, la centrale nucléaire de Zaporijia est scrutée fiévreusement. Nouvelle alerte ce lundi, venue du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, qui s’est alarmé que « toute attaque contre des centrales nucléaires est une chose suicidaire ». « Il n’y a pas une seule nation au monde qui puisse se sentir en sécurité lorsqu’un Etat terroriste bombarde une centrale nucléaire », a réagi de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelenski dans sa vidéo quotidienne dimanche.

Comment stabiliser la situation et éviter la catastrophe ? Au moment de la prise de la centrale en mars dernier, les militaires russes avaient ouvert le feu sur des bâtiments, au risque d’un accident nucléaire majeur. Pour l’heure, le personnel de Zaporijia, qui assure la gestion quotidienne, est ukrainien. Pour le patron de l’énergéticien public du pays, Energoatom, la priorité aujourd’hui est de créer une zone démilitarisée autour de la centrale nucléaire, « avec la présence de casques bleus pour assurer le contrôle de cette zone ». Il réclame également la présence d’experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’autres organisations de sécurité. Selon lui, la présence de l’armée russe sur place « crée le plus grand danger pour l’avenir, un accident impliquant des radiations ou même une catastrophe nucléaire ».