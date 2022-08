Yvan Verougstraete: «C’est plus facile parfois d’être CEO d’une entreprise qu’homme politique»

Il a franchi le pas en mai dernier. Mais il l’avoue : quand on est entrepreneur, « on n’abandonne jamais tout à fait ». Alors, l’ex-CEO et fondateur du groupe pharma Medi-Market, Yvan Verougstraete, n’a pas encore rompu tous les liens. Elu vice-président des Engagés aux côtés de Maxime Prévot (et de l’autre vice-présidente, Gladys Kazadi) en juin dernier, il « accompagne encore, bénévolement, pas mal d’entrepreneurs à démarrer dans le “Réseau entreprendre”, et à titre personnel aussi, car beaucoup de jeunes viennent encore me voir pour lancer leurs activités ». Outre « une société dont je suis actionnaire et que je suis de plus près, pour laquelle j’ai engagé une directrice générale », et qui lui prend toujours un ou deux jours par semaine.