Droits voisins: Rossel et IPM négocieront main dans la main auprès des Gafam

Un titre. Et puis basta. C’est tout ce qu’il reste, désormais, du contenu d’un article d’un site de presse belge partagé sur Facebook. Pas une ligne de plus (le fameux « chapeau » comme on dit dans le jargon journalistique, soit l’introduction). Encore moins la photo. Depuis le 1er août, Meta (la maison mère de Facebook) a en effet pris la décision de diminuer la visibilité des contenus des éditeurs de presse lorsqu’ils sont partagés par des internautes. Rien ne change, en revanche, si les rédactions partagent elles-mêmes leurs articles sur leur page Facebook.