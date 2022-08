Tour du Portugal: le Portugais Joao Matias a doublé la mise en s’imposant dans la 4e étape (vidéo)

La victoire dans la 4e étape du Tour du Portugal est revenue lundi à Joao Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados). Déjà vainqueur de la deuxième étape, le Portugais s’est imposé au sprint après 169,1 kilomètres entre Guarda et Viseu. L’Uruguayen Mauricio Moreira (Glassdrive Q8 Anicolor) est toujours leader.

Dix coureurs ont animé la majeure partie de la course en échappée. A 20 kilomètres de l’arrivée, les échappés, réduits à sept au prix de plusieurs accélérations, n’avaient plus qu’une minute d’avance sur le peloton emmené notamment par les formations Burgos et Human Power Health, dirigée par le Belge Hendrik Redant. Le regroupement s’est opéré à moins de trois kilomètres de l’arrivée.