Le philosophe Marek Halter: «Le rêve européen s’éteint»

Nous nous sommes entretenus avec Marek Halter par téléphone alors qu’il se trouve actuellement en Tunisie, où il organise une marche européenne pour la paix et qui devrait partir de Bruxelles et Moscou en septembre. Destination : Kiev. Mais c’est avec angoisse que l’écrivain et philosophe français d’origine polonaise envisage un autre événement important de l’automne : les élections italiennes et la possible victoire de la droite. « Le souverainisme, c’est la peur de l’autre », affirme-t-il, « mais le rêve européen s’éteint ». L’Europe risque de rester « otage des prophètes de la peur ».

La perspective que Giorgia Meloni devienne présidente du Conseil (cheffe du gouvernement, NDLR.) vous inquiète-t-elle ?