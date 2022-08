Standard: le retour en grâce de Selim Amallah

En confiant au site français 90 Football, à la mi-juillet, ses envies d’ailleurs par le biais d’une vidéo diffusée sur Twitter, Selim Amallah s’était attiré les foudres d’une bonne partie des supporters du Standard, qui lui avaient fait payer cette sortie un peu maladroite en le sifflant quelques jours plus tard lors du Fan Day. Tout cela semble déjà bien loin. Non que l’international marocain, sûr de lui et de ses qualités, ne soit plus désireux de franchir un nouveau palier, mais ses trois buts inscrits, tous sur penalty, lors des 270 premières minutes de championnat, ont suffi à apaiser les tensions. En signant dimanche face au CS Bruges ses 29e et 30e réalisations sous le maillot liégeois, mais surtout en faisant preuve d’un investissement sans faille, Amallah a montré qu’il avait toujours la tête à Sclessin.