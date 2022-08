La Belgique s’apprête encore à suffoquer

La météo clémente des derniers jours ne la laissait pas présager. Pourtant, la première vague de chaleur de l’année se profile bel et bien. Avec des maxima compris entre 28 et 35ºC, cette semaine « sera la plus chaude de 2022 », dixit David Dehenauw, climatologue à l’Institut royal météorologique (IRM). A partir de ce mercredi, l’ensemble du pays à l’exception de la Côte, passera en code orange. Plusieurs conditions seront, en effet, réunies pour mériter ce changement de couleur : des températures supérieures à 25ºC durant cinq jours consécutifs, dont trois égales ou supérieures à 32ºC. « Une zone de haute pression se développera des îles Britanniques à la mer Baltique. Des courants continentaux secs et de plus en plus chauds circuleront le long de son versant sud et détermineront notre temps », indique l’IRM.